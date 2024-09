Fim de janela de transferência: confira quem chegou em Ceará e Fortaleza

João Pedro Tchoca e Eros Mancuso, contratações de Ceará e Fortaleza, respectivamente, para o restante da temporada Crédito: Gledson Jorge / Ceará; Mateus Lotif / Fortaleza EC

A janela de transferência se encerrou nesta segunda-feira, 2, para o futebol brasileiro. Aberta desde o último dia 10 de julho, o momento era esperado pelos clubes das Séries A e B, já que é uma oportunidade a mais de reforçar o elenco para a temporada. Para Ceará e Fortaleza, que tiveram posturas distintas, não foi diferente. Os dois cearenses eram cobrados por parte dos torcedores para serem ativos neste período visando os objetivos em suas respectivas divisões — e no caso do Tricolor, também na Copa Sul-Americana.

Vina, nome que sempre é ligado ao Ceará, também foi mencionado na reta final da janela. O ex-camisa 29 do Vovô, que está no Al-Hazm, da Arábia Saudita, expressou vontade em retornar ao Brasil e, em especial, ao Alvinegro de Porangabuçu, conforme apuração do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O trâmite, todavia, não era nada simples. Para retornar, o meia teria que aceitar uma redução salarial superior a 50% em comparação ao que recebia em sua última passagem, além de renegociar dívidas. Ainda assim, a atual folha salarial ficaria acima do que o clube pretende. Fortaleza contrata apenas dois jogadores

Com duas competições no calendário — Série A e Copa Sul-Americana —, esperava-se uma movimentação maior do Fortaleza para reforçar o seu elenco. Entretanto, apenas dois nomes chegaram ao Pici: o goleiro Magrão e o lateral-direito Eros Mancuso.