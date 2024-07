Ceará oficializa contratação do volante Andrey por empréstimo até o fim da Série B

O Ceará oficializou a chegada do volante Andrey como novo reforço da equipe nesta quinta-feira, 18. O jogador, que pertence ao Coritiba, assinou contrato de empréstimo com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim da Série B do Brasileirão.

Aos 26 anos, o meio-campista já se apresentou ao Vovô e se integrou ao elenco comandado pelo técnico Léo Condé, atualmente concentrado em Florianópolis (SC) para o confronto diante do Avaí, que será realizado nesta sexta-feira, 19.