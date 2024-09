Em boa fase, Aylon se firma com gols e assistências no ataque do Ceará

O ataque do Ceará segue em alta no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Com 37 gols marcados, o setor ofensivo do Vovô é o mais goleador da Segundona, seguido por Santos, com 36, e Goiás, com 33. Nas últimas rodadas, um nome do elenco alvinegro tem sido recorrente quando o assunto é gol ou assistência.

Aylon tem vivido boa fase com camisa alvinegra: nos últimos oito duelos, o atacante de 32 anos marcou cinco gols e deu uma assistência. O momento goleador do camisa 11 o alçou para a posição de terceiro atleta com mais participação em gols pelo Ceará na Série B: ele tem oito, seis gols e duas assistências, e fica atrás apenas de Saulo e Pulga, cada um com nove participações diretas em gol.