Fortaleza deve assinar pré-contrato com Pol Fernández, do Boca Juniors, para 2025

Tricolor encaminha acordo verbal com o meio-campista, que tem contrato com o gigante argentino até o fim deste ano, e quer contar com ele no elenco na próxima temporada

Cobiçado pelo São Paulo na atual janela de transferências, o volante argentino Pol Fernández deverá se transferir para um Tricolor do futebol brasileiro no próximo ano, mas não do Morumbis. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza tem acordo verbal com o camisa 8 do Boca Juniors-ARG e deverá firmar pré-contrato para 2025.

o meio-campista de 32 anos tem vínculo com os xeneizes até o fim deste ano, o que o permite assinar pré-contrato com outro clube dentro dos últimos seis meses. Pol chegou a negociar com o São Paulo, mas o Boca não aceitou liberá-lo agora, o que fez a equipe do Morumbis esfriar as conversas, já que tinha a intenção de contar com ele de maneira imediata.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Leão também procurou Fernández e foi informado de que não haveria transferência nesta janela. As conversas, portanto, passaram a ser para um acordo para a próxima temporada. A equipe do Pici encaminhou acerto verbal quanto aos termos do futuro contrato e deve formalizar com a assinatura. O Boca Juniors deverá ser notificado caso o pré-contrato se concretize.