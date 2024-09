Paz conta bastidores da "entrevista" com Textor e convite para virar CEO do Botafogo

Marcelo Paz conversou diretamente com Jonh Textor e recebeu convite para virar CEO do Botafogo em 2022 Crédito: Mateus Lotif/FEC

Em janeiro de 2022, à época recém-reeleito por mais três anos como presidente do Fortaleza, Marcelo Paz recebeu uma proposta para deixar o Pici e embarcar em um novo desafio: o de se tornar CEO do Botafogo. Em entrevista ao Charla Podcast, o atual CEO da SAF do Fortaleza contou os bastidores da "entrevista" que fez com John Textor, dono da SAF do Botafogo. O dirigente tricolor revelou que a proposta envolvia um "salário muito bom", mas que optou por seguir no Leão do Pici.