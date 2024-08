Insatisfeito, Erick quer retornar ao Ceará, mas São Paulo não pretende negociá-lo

Destaque do clube em 2023, com 18 gols e 13 assistências em 52 partidas, o atacante está insatisfeito com a minutagem recebida no São Paulo sob os comandos de Thiago Carpini e Luis Zubeldía

O ponta-direita Erick demonstrou interesse em retornar ao Ceará para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque do clube em 2023, com 18 gols e 13 assistências em 52 partidas, o atacante está insatisfeito com a minutagem recebida no São Paulo sob os comandos de Thiago Carpini e Luis Zubeldía.

Em 2024, o atleta atuou em 25 partidas pelo São Paulo, com 800 minutos em campo, de acordo com o site oGol, registrando dois gols e três assistências no período.

O Esportes O POVO apurou, no entanto, que não há possibilidade do São Paulo negociar Erick. A intenção da cúpula do Tricolor Paulista é tê-lo no plantel para qualquer eventualidade durante o ano. O Ceará, também, não realizou nenhuma consulta formal ao Soberano.