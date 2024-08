Fortaleza tenta Bruno Tabata, do Palmeiras, mas enfrenta concorrência

Bruno Tabata está no radar do Fortaleza na janela de transferências Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em busca de um meio-campista no mercado da bola, o Fortaleza tem interesse em Bruno Tabata, do Palmeiras, mas enfrenta forte concorrência e também vê valores altos em uma eventual negociação. A informação foi divulgada inicialmente pela Revista Colorada e confirmada pelo Esportes O POVO. O mineiro de 27 anos estava emprestado ao Qatar SC, do Catar, mas não foi adquirido pelo clube ao final do período, retornando à equipe paulista, que não pretende utilizá-lo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Internacional e Athletico-PR também procuraram o Verdão para demonstrar o desejo de contratar Tabata. O Palmeiras só pretende vendê-lo por cerca de 3 milhões de euros (R$ 18,8 milhões na cotação atual).

Com a grande temporada de Pochettino, que se notabilizou como principal garçom do Tricolor, o clube do Pici busca um jogador com condições de disputar posição com o argentino em bom nível. Luquinhas, contratado no início do ano, foi emprestado ao Légia Varsóvia, da Polônia, e Calebe passa por período de fortalecimento muscular. A outra opção para o setor, portanto, é o jovem venezuelano Kervin Andrade.

A carreira de Bruno Tabata Revelado pelo Atlético-MG, Tabata não chegou a atuar na equipe profissional do Galo e rumou para Portugal, onde defendeu o Portimonense por cinco temporadas e depois se transferiu para o Sporting. Em 2022, foi comprado pelo Palmeiras. No Verdão, não conseguiu repetir os números da última temporada pelo clube de Lisboa e não caiu nas graças da torcida. No total, disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência sob o comando de Abel Ferreira. Ainda no ano passado, foi emprestado para o Qatar SC, pelo qual atuou 28 vezes, balançou as redes em 13 ocasiões e deu sete passes para gols.