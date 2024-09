Marcelo Paz revela "assédio" do mercado por Lucero e diz: "Tem que vir com muito dinheiro"

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz não poupou elogios para Lucero, artilheiro do Leão na temporada com 23 gols. Em entrevista ao Charla Podcast, o dirigente tricolor revelou que o argentino recebeu "assédio" do mercado da bola, mas enfatizou que quem quiser tirar o atacante do Tricolor terá que vir com "muito dinheiro". "É um atleta de muito bom nível. Educadíssimo e líder. Um cara que a gente confia e gosta muito. Teve algum assédio (do mercado), mas acabamos de renovar o contrato. Tem que vir com muito dinheiro para tirar o Lucero", disse Paz.