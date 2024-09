Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Operário, pela Série B

O Ceará anunciou na manhã desta segunda-feira, 2, a venda de ingressos para o jogo contra o Operário. Em partida válida pela 25ª rodada da Série B, as equipes se enfrentam no próximo domingo, 8, às 16 horas, na Arena Castelão.

Os bilhetes para o jogo variam entre R$ 15 e R$ 125 a meia e R$ 30 e R$ 250 a inteira e podem ser adquiridos tanto online quanto nas Lojas Vozão. Pela internet, as vendas ocorrem no site Vozão Tickets, enquanto presencial as entradas podem ser adquiridas na loja da sede e nas unidades dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota (segunda a sábado das 09h às 20h).

Confira valores de ingressos por setor:

Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira)/R$ 15,00 (meia)



Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira)/R$ 15,00 (meia)



Superior Norte: R$ 30,00 (inteira)/R$ 15,00 (meia)

Superior Central: R$ 40,00 (inteira)/R$ 20,00 (meia)



Inferior Central: R$ 80,00 (inteira)/R$ 40,00 (meia)



Premium: R$ 250,00 (inteira)/R$ 125,00 (meia)



Especial: R$ 100,00 (inteira)/R$ 50,00 (meia)

Após buscar um empate fora de casa diante do Amazonas, o Vovô almeja vencer o adversário paranaense com o apoio da torcida alvinegra para se aproximar ainda mais do G-4 da Série B. Atualmente, o Alvinegro é o sexto colocado da tabela, com 36 pontos.