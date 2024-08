Ceará anuncia contratação do atacante Talisson por empréstimo até o final da Série B

O último duelo pela equipe paulista aconteceu no dia 29 de junho, no empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, pela 13ª rodada da Série A.

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 9, a contratação do ponta-esquerda Talisson. O atacante de 22 anos chega por empréstimo do RB Bragantino, conforme antecipado pelo Esportes O POVO , até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes de chegar ao RB Bragantino, Talisson atuou no Sub-20 do Itapirense-SP. Em 2022, o Massa Bruta adquiriu o atleta em definitivo, assinando vínculo até 2025.

Natural de Abaré, na Bahia, o ponta-esquerda atuou na base da Jaguariúna–SP, antes de estrear profissionalmente pelo Atlético Batistense-SC, em 2019, pela Série C do Campeonato Catarinense.

Pelo time de Bragança Paulista, o atacante de 22 anos disputou 29 partidas profissionais, com cinco gols e uma assistência.

Além de Talisson, o Ceará anunciou o volante Andrey e o ponta-direita Lucas Rian para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube ainda tem encaminhado as contratações do zagueiro João Pedro e do lateral-esquerdo Eric.