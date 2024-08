Vai e vem de goleiros: Fortaleza anuncia venda de Bruno Guimarães e chegada de Magrão

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira, 6, que chegou a um acordo com o Portimonense Sporting Clube, de Portugal, pela transferência do goleiro Bruno Guimarães. Na operação, o Leão do Pici, que não revelou o valor da venda, manteve 40% dos direitos econômicos do jogador.

“Voltar ao Fortaleza é voltar a um lugar que iniciei e fui muito feliz, passou um filme na minha cabeça de todas as dificuldades que eu enfrentei. Voltar ao time com essa estrutura gigante, que foi feita ao longo desses anos com todo o crescimento do clube, é uma honra. Estar de volta aqui ao lado da minha família e podendo ter a oportunidade de entrar no Castelão lotado, algo que sempre sonhei, é uma sensação que não dá pra explicar. Amadureci muito nessa minha ida à Portugal, isso vai me ajudar no processo do clube, também sei da minha responsabilidade e vou me dedicar ao máximo”, exaltou o goleiro.