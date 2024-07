Ceará oficializa contratação do atacante Lucas Rian

O Alvinegro, que está livre do transfer ban após quitar dívida com o Yokohoma FC, deve anunciar Lucas Rian como primeiro reforço na janela de transferências

Para isso, assim como adiantado pelo Esportes O POVO , o time japonês acionou uma cláusula prevista no contrato de empréstimo e solicitou o retorno do atacante para realizar o novo empréstimo. A cláusula podia ser ativada caso o atleta recebesse propostas de clubes das Séries A e B.

O Ceará anunciou, na tarde desta terça-feira, 16, a contratação do atacante Lucas Rian. O jogador, que teve sua saída do Confiança, clube em que estava emprestado, oficializada na última segunda-feira, 8, Dessa forma, o ofensivo chega por empréstimo do Matsumoto Yamaga, do Japão, que detém os direitos do atleta.

Lucas Rian é o primeiro reforço oficializado pelo Ceará na janela de transferências. O atacante estava disputando a Série C e é o artilheiro do Confiança neste ano com seis gols em 19 jogos. O atacante chega para reforçar o lado direito ofensivo do time comandado pelo treinador Léo Condé. Atualmente, no plantel do Vovô, a posição conta com Facundo Castro, que está lesionado, e Aylon, que tem desempenhado a função.

Nas redes sociais do Confiança, torcedores sergipanos lamentaram a saída do atacante. O ponta vinha sendo o principal destaque da equipe na campanha da Série C, competição em que o Dragão ocupa a 14ª colocação, com 11 pontos, próximo da zona de rebaixamento.