Fortaleza investe R$ 8,8 milhões na compra de Mancuso e anuncia lateral até 2028

Lateral-direito Eros Mancuso assinou contrato até 2028 com o Fortaleza Crédito: Reprodução/Fortaleza EC

Um dos principais destaques do Estudiantes, Mancuso atuou em 29 partidas em 2024, fez quatro gols e distribuiu uma assistência pelo time argentino. Formado no Boca Juniors, o lateral chegou ao clube de La Plata em 2023.

Mancuso, inclusive, deixou a Argentina nesta quinta, 8, e embarcou para a capital cearense. O lateral deve se apresentar no Centro de Excelência Alcides Santos nesta sexta-feira, 9, para conhecer a estrutura do clube e ter o primeiro contato com jogadores e comissão técnica.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube