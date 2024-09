CEO do Fortaleza, Paz defende fair play financeiro, mas questiona pedidos: "Incoerência"

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva Crédito: João Moura/Fortaleza EC

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz se posicionou a favor do fair play financeiro no futebol brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Charla Podcast, no Youtube, na última sexta-feira, 30, o dirigente defendeu o controle financeiro dos clubes, mas apontou "incoerência" em alguns dirigentes que pedem tal ferramenta. "Essa questão do fair play financeiro é assim: 'Quando eu posso pagar mais, não tem fair play, aí quando aparece alguém para pagar mais, tem fair play?' O fair play só vale quando alguém que gasta mais que eu? Quando eu sou o que mais gasta não tem? Isso é incoerência, seja de quem for, não estou apontando nomes." É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Tem que ter fair play, claro. Um clube não pode dever times e ficar gastando. Está errado. Como se gasta em contratações mais do que o próprio orçamento do clube? Tem que ter algum tipo de controle. Se o clube é muito bom em fazer dinheiro e tem a capacidade de pagar os maiores salários, parabéns para ele. O Flamengo é um baita exemplo para isso. E não estou dizendo que o Botafogo não seja", complementou Paz.

Em seguida, aparecem Flamengo (R$ 275 mi) e Palmeiras (R$ 193 mi). O Bahia, por sua vez, figura na sétima colocação com R$ 119 milhões gastos. O levantamento foi feito pelo GE. Fortaleza se fechou para venda de atletas Em outro momento da entrevista, Marcelo Paz ainda revelou que o Fortaleza preferiu não vender jogadores importantes da equipe na atual janela de transferências. A medida, de acordo com o dirigente, foi tomada devido o objetivo do clube em entregar resultados esportivos na reta final da temporada. Atualmente, o Leão é vice-líder da Série A e disputa as quartas de final da Copa Sul-Americana.