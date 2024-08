Ceará anuncia zagueiro João Pedro, do Corinthians, por empréstimo até o final de 2024

João Pedro chegou ao Timão em 2019 para integrar o Sub-17, após passagem pelo Desportivo Brasil. No Corinthians, completou a formação sendo titular no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 9, a contratação do zagueiro João Pedro, chamado, também, de “Tchoca”. O defensor de 20 anos chegar por empréstimo do Corinthians até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Pós-Copinha, o defensor foi integrado ao profissional, tendo disputado duas partidas, contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, e contra o São Paulo, pela Série A.