Ceará negocia retorno do zagueiro Marcos Victor, do Bahia, por empréstimo

Zagueiro Marcos Victor no jogo Bahia x Jequié, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano 2024 Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Na negociação, no entanto, o clube de Porangabuçu conta com a concorrência de outros times da Série B, entre eles, o Sport, que procurou o Esquadrão nas últimas semanas e demonstrou interesse no futebol do zagueiro de 22 anos. Com passagem pelo Alvinegro entre 2021 e 2022, Marcos foi contratado pelo Bahia no início da temporada de 2023, mas sofreu uma lesão ligamentar no joelho e passou longo período fora dos gramados. Neste ano, disputou apenas cinco partidas pela equipe. Imbróglio entre Ceará e Floresta Em janeiro, Ceará e Floresta entraram em acordo na Justiça para a quitação da dívida relacionada a venda do zagueiro ao Bahia. O Alvinegro de Porangabuçu pagou R$ 200 mil ao Verdão e parcelou o restante do débito — cujo valor total é de R$ 1.896.551,3 com juros e multa — em seis vezes.