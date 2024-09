Vina pode retornar ao Ceará? Entenda por que a negociação é considerada difícil

Para retornar ao Vovô, o ex-camisa 29 do clube teria que aceitar uma redução salarial superior 50% em comparação ao que recebia em sua última passagem, além de renegociar pendências que existem entre as partes. Ainda assim, a atual folha salarial do Ceará ficaria acima do que o clube pretende, posto que vive uma Série B sem o acesso garantido.

O meia Vinícius Vina, atualmente no Al-Hazm, da Arábia Saudita, não esconde o desejo de retornar ao Brasil, em especial ao Ceará Sporting Club , onde teve a passagem mais marcante de sua carreira no futebol profissional. Contudo, conforme apurado pelo repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN , a negociação não é tão fácil quanto parece, mesmo com o desejo mútuo e identificação com a torcida.

Pelas redes sociais, o meia nunca escondeu que deseja voltar a vestir preto e branco, comemorando diversas vitórias do clube e comentando em postagens em apoio ao Ceará. No início do ano, em conversa com o Esportes O POVO , o volante Richardson, que segue no Ceará, chegou a fazer um vídeo chamando o meia de volta . Na ocasião, prometeu o acesso e pediu o retorno dele na Série A.

Além do prazo de transferências, o Vovô também tem até o dia 9 deste mês caso queira registrar atletas para atuar no Campeonato Brasileiro. Até o dia 20, também é permitida a substituição de até oito jogadores dentre os anteriormente inscritos por novos na competição.

Números de Vina pelo Ceará

Com passagem marcante pelo Ceará, Vina colecionou bons números com a camisa alvinegra. Entre 2020 e 2023, o meia-atacante fez 168 partidas e marcou 46 gols, além de assinalar 31 assistências.

Os números dentro das quatro linhas proporcionaram ao ex-camisa 29 do Vovô algumas marcas importantes dentro do clube, como o de maior artilheiro do Ceará em Série A, com 24 tentos, e maior artilheiro da equipe na história da Copa do Brasil, com 8 gols.

Apesar de ter saído do Ceará com bons números, o meia-atacante, que ainda teve passagem pelo Grêmio, não repetiu as boas atuações pelo Al-Hazm, seu time atual. Com a equipe saudita foram 22 jogos e apenas dois gols marcados. Vina não entra em campo desde abril deste ano.