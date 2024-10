Horóscopo do dia (09/10): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 9 de outubro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Busque moderar os gastos financeiros, visto que a tensão com o Sol é sugestiva de excessos. A passagem da Lua pela casa social tende a lhe aflorar espontaneidade e carisma na relação com grupos, o que favorece a fruição de lazeres culturais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Descansar e cuidar das suas necessidades básicas é fundamental, como alerta a tensão com o Sol. Um forte desejo de segurança e conforto emotivo pode emergir frente à influência da Lua no setor familiar, o que lhe leva a valorizar o lar e a se dedicar ao seu funcionamento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) A expressão sentimental tende a se intensificar, mas é preciso tomar cuidado ao extravasar frustrações. Com a Lua influenciando o setor das ideias e entrando na fase crescente, o emocional pode buscar satisfação nos processos comunicativos e no aprendizado que eles proporcionam.