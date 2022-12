Signo 2023: previsão dos horóscopos; o que os astros revelam?

Confira o que o ano de 2023 reserva para o seu horóscopo, por meio de um guia completo com a previsão para cada signo do zodíaco

O início de um novo ano se aproxima, e juntamente a ele a esperança de mudanças e recomeços ao longo dos próximos 365 dias.

Para que você possa aproveitar esse novo ciclo de forma mais vantajosa, preparamos uma série previsões sobre tudo que o ano de 2023 reserva para o seu signo solar.

Abaixo, confira os spoilers de 2023 para seu signo solar. As previsões são do site Personare.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Áries

Júpiter transita por Áries em 2023 e isso pode ser sinal de que os arianos podem ter um "grande ano" - muita expansão, novas oportunidades e muito crescimento.

No entanto, o nativo desse signo deverá ter cuidado com seus passos, para que não venha a pecar nos excessos, uma vez que Júpiter é o planeta dos superlativos.

Para Áries, esse será um ano de reviravoltas e questionamentos, momento propício para desapegar do que não serve mais.

No entanto, cuidado para não se empolgar demais, atirar para todos os lados e desistir diante de qualquer dificuldade. Insatisfação constante e imprudência rodeiam seu 2023.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Touro

Taurino, fique atento, pois 2023 tem a chance de ser o ano em que todo o seu esforço dos últimos dois anos será recompensado, devido ao transito a partir de maio, quando Júpiter entra em Touro.

Júpiter, com seu poder de expansão, te dará mais otimismo e aí só depende de você aproveitar as oportunidades que possivelmente chegam.

Em março, Saturno entra na jogada, isso significa, mais responsabilidades envolvendo sua carreira e seu propósito de vida.

Questionamentos sobre o que você está vivendo te ajudarão a encerrar de ciclos e iniciar novos capítulos. Isso também pode significar a afirmação de escolhas feitas no passado.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Gêmeos

Geminiano, 2023 é um ano para você se desenvolver, se aperfeiçoar e se especializar. Nos primeiros cinco meses do ano, suas oportunidades estarão relacionadas à imagem social e aos grupos.

Você pode se destacar como uma figura pública ou como uma liderança.

Devido a isto, Você pode sentir que pessoas de todos os lugares e áreas vão querer estar perto para crescer junto com você.

No entanto, como nem tudo são flores, acidentes e tensões podem acontecer com maior recorrência nesse momento. É preciso ter cuidado: pense bem antes de falar ou agir.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Câncer

O ano de 2023 será propicio para relacionamentos - tanto consigo como com outras pessoas - com maior ênfase na resolução de pendências com irmãos, suas amizades, seus círculos sociais e com quem você partilha a vida afetiva.

Além disso, os eclipses podem ser momentos de mudanças na vida profissional e na vida doméstica da pessoa de Câncer, e farão com que você precise se adaptar.

Vai ser importante analisar o que ainda faz sentido e o que precisa ser renovado por você. Bom ano para rever hábitos e relacionamentos tóxicos.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Leão

O leonino em 2023 pode viver transformações profundas na carreira, que vão afetar a rotina familiar, incitando mudança ou desapego.

Caso a independência financeira ainda esteja distante do seu horizonte, pode ser o momento ideal para aprender a controlar gastos e guardar dinheiro.

Um dos desafios para o nativo de Leão no novo ano será lidar com a própria falta de paciência - que estará elevada. Cuidado com o sentimento de comparação com outras pessoas, seja no âmbito financeiro ou profissional.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Virgem

O ano de 2023 ensinará o virginiano a dizer não. A entrada de Saturno em Peixes traz um desafio inerente à Virgem: impor limites.

Nesse novo ano, espere ser uma pessoa mais seletiva com relação às amizades, parcerias e relacionamentos.

Em troca do seu amor, do seu tempo e da sua dedicação, seja em qual for o aspecto da vida, você perceberá que também pode fazer exigências.

Com a entrada de Júpiter em Touro, a vida pode decidir testar suas relações, mesmo as mais estáveis. Altas demandadas nos aspectos profissional e familiar, pode haver redução no tempo disponível para quem está com você.

É por isso que o desafio é, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Se Virgem estiver realmente comprometido, a instabilidade passará. Se não estiver, pode ser um momento para fazer revisões.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Libra

Para o libriano, 2023 o ano não será leve, mas, sim, cheio de aprendizados. Caso você esteja disposto a rever processos internos e padrões de comportamento a fim de crescer e de melhor se relacionar com as pessoas, seu ano será incrível.

A questão profissional aparece em alta – algo que pode estar requerendo muito de você pode se tornar ainda mais pesado. Por isso, mesmo as pequenas tarefas podem demandar esforço maior de você.

Assim, o desafio para quem é de Libra neste ano é: como criar rotina e dar ritmo à sua vida para que você possa também se dedicar a outras áreas da vida além de trabalho.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Escorpião

O ano de 2023 promete trazer novas oportunidades para o escorpiano. No primeiro semestre, o foco estará em questões familiares, residenciais, profissionais e de saúde. Já o segundo semestre estará propício para relacionamentos.

Com Com Saturno entrando em Peixes em março, esse trânsito pode significar limitação ou exigência de mais responsabilidade antes da dar o primeiro passo.

Trabalho em excesso, deveres da maternidade ou da paternidade e novas responsabilidades podem exigir muito de você nessa fase.

Além disso, esse trânsito deixa o escorpiano ainda mais sedutor. O nativo do signo de Escorpião deve ser disputada por quem quer compromisso, ou seja, não será fácil de manter os planos de solteirice nesse novo ano.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Sagitário

Apesar da sensação de que a vida pode ser leve, o sagitariano vai ter que trabalhar duro e manter os pés no chão em 2023. Júpiter abre a porta para oportunidades e Saturno pede pragmatismo e evitar impulsividade.

Você ganha, a partir de março, mais coragem para buscar realizações por meio do que aprendeu. Caso você queira aplicar essas habilidades, chegou a sua hora. Invista em um hobby, um esporte, meditação. Aproveite também para espairecer.

Nesse novo ano, talvez você precise renunciar a alguns prazeres: este é o recado que Saturno traz a você. Saiba que de algumas responsabilidades você não terá como fugir.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Capricórnio

Para 2023, o capricorniano terá de aprender a desapegar. Com Júpiter em Touro, o nativo desse signo pode melhorar seu relacionamento com filhos, com seu prazer, seus romances e com sua própria expansão pessoal.

Esse ano também pode ser ótimo para você consolidar sua imagem pública em todas as áreas da vida. Permita que você se torne uma referência nos relacionamentos, na vida doméstica e na vida profissional.

Caso seu trabalho não esteja completo, algo que você estava tentando ignorar pode vir à tona e machucar. Faz parte dos desafios da etapa final de Plutão em Capricórnio.

Horóscopo 2023: Previsão do signo de Aquário

O ano de 2023 exigirá do aquariano mergulhos internos e profundos em busca de autoconhecimento.

Plutão em Aquário pode representar tanto oportunidades quanto desafios para você. O planeta significa empoderamento, porém fazendo o caminho reverso.

Além disso, sua ambição pode ser acentuada. Você quer reconhecimento, quer realizar seus projetos, quer colocar em prática todas as ideias inventivas.

O desafio será escolher um desses projetos e se dedicar de corpo e alma até junho. Os resultados serão colhidos ao longo dos próximos dois anos.

