Horóscopo do dia (08/10): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 8 de outubro (08/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 8 de outubro (08/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure evitar externar frustrações, encarando-as sob o viés do aprendizado. Lua e Júpiter tendem a destacar a necessidade de conciliar seus valores e ideais com os do entorno imediato, sabendo lidar com os contrastes de maneira diplomática.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque ser cautelosa ao compartilhar recursos. Restrições materiais tendem a ser sugeridas pela tensão Lua-Júpiter, limitando sua capacidade de ação, o que pede uma reformulação de prioridades e habilidade de ajuste.