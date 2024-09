Horóscopo do dia (05/09): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 5 de setembro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Busque não descuidar dos limites orçamentários, visto que a tensão com Marte sugere imprudências. É importante cuidar de si com carinho, mas sem gastar em excesso. Lua e Vênus no setor material tendem a lhe estimular a investir em bem-estar, incluindo o usufruto de prazeres e os cuidados com a estética pessoal.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Seu nível de exigência pode ficar mais alto, o que conflita com o entorno, devido à tensão com Marte. Tente ajustar as expectativas interpessoais e buscar acordos. Com a proximidade de Lua e Vênus em seu signo, uma maior consciência do seu valor como pessoa tende a lhe guiar em suas ações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) É fundamental se permitir colocar a cabeça e o coração em ordem. Lua e Vênus na área de crise podem destacar a necessidade do recolhimento afetivo e do equilíbrio emocional para lidar com os problemas, sobretudo frente à tensão promovida por Marte, que lhe deixa suscetível a excessos.