Horóscopo do dia (04/09): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 4 de setembro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Busque definir limites para os gastos e pontuar as áreas de sua vida a serem dinamizadas. Marte tende a elevar seu poder de decisão, o que lhe faz agir com firmeza na defesa dos interesses imediatos e nas aquisições. No entanto, é importante evitar investimentos de risco. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Energia e vitalidade podem se refletir em sua aparência e atitudes. Contudo, a agressividade deve ser observada. Sua força de vontade tende a se nutrir com o ingresso de Marte em seu signo, o que lhe deixa determinada para correr atrás dos seus interesses imediatos. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Tente se esforçar pelo que deseja, mas busque esperar quando o momento assim exigir. É preciso repor as energias. Com a entrada de Marte na área de crise, há uma maior concentração de energia para superar as dificuldades, rendendo fadiga e levando a ações precipitadas.