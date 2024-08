Horóscopo do dia (24/08): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 24 de agosto Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Nesta fase, a intimidade pode ser favorecida, sobretudo na vida em família. A Lua no setor de crise tende a sugerir um momento de resgate da autoestima e de oportunidades na resolução de problemas emocionais que possam interferir em sua capacidade de se relacionar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Tente se mostrar gentil e atenciosa com o entorno. Busque fazer novas amizades. O apoio emocional pode ser gratificante. A relação harmoniosa da Lua com Sol e Vênus tende a promover uma aproximação significativa em suas relações pessoais, despertando o bem querer mútuo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Momento de maior articulação com seus grupos de interesse, já que você tende a se mostrar mais receptiva. Sua vida profissional pode se beneficiar da harmonia lunar com Sol e Vênus, que favorece suas habilidades empreendedoras e sua relação com os colegas de trabalho.