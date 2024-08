Horóscopo do dia (23/08): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 23 de agosto Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) O equilíbrio emocional tende a se mostrar crucial na análise das dificuldades e na tomada de decisões. Sua postura pode ficar introspectiva na medida em que a Lua deixa a área de amizades para entrar na de crise, o que lhe faz se dedicar às necessidades pessoais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Tente usufruir do social no final do dia. A Lua pode nutrir seu senso de oportunidade, o que favorece a organização do trabalho e a articulação com o entorno imediato. É preciso aproveitar esse momento para concluir ações e resolver pendências para articular ideias para ações vindouras.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) As ideias podem surgir em consonância com suas paixões, o que lhe traz entusiasmo perante a vida. Procure levar esse frescor para o trabalho. Os pensamentos tendem a fluir harmoniosamente, o que alivia a mente das tensões e favorece o usufruto das oportunidades.