Horóscopo do dia (15/08): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 15 de agosto Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Tente valorizar experiências que ampliem seus horizontes culturais, já que seus objetivos podem se nutrir de uma visão otimista sobre a vida. A harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus tende a se refletir positivamente na qualidade de suas ações e postura no trato humano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Os momentos de intimidade tendem a fortalecer os vínculos afetivos, visto que o cotidiano doméstico oode se mostra emocionalmente acolhedor com a harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus. Isso nutre sua autoestima e lhe deixa tranquila ao enfrentar situações desafiadoras.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) A comunicação se revela um poderoso recurso a empregar em favor dos relacionamentos, ajudando você a cativar as pessoas com seu carisma e empatia, visto que a Lua se harmoniza com Sol, Mercúrio e Vênus. As diferenças pessoais se dissipam para dar lugar ao companheirismo e ao afeto.