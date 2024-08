Horóscopo do dia (14/08): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 14 de agosto Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) É preciso buscar empatia e transferência na comunicação. Tente reavaliar os desafios interpessoais, a fim de aprimorar sua postura no trato humano e estabelecer novas bases de entendimento nas parcerias, com a aproximação entre o Sol e Mercúrio retrógrado.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Busque alinhar suas prioridades com as do entorno imediato e negociar acordos para sanar os desafios em comum. Os encontros envolvendo a Lua, o Sol e Mercúrio em retrogradação tendem a favorecer uma revisão das rotinas para aprimorar processos de trabalho e gestão financeira.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Convém ponderar antes de agir, visto que Sol e Mercúrio estão próximos e a Lua está harmonizada a ambos, trazendo motivação para correr atrás de seus interesses. Neste momento você tende a se sentir mais extrovertida socialmente e fica mais à vontade para vivenciar situações novas.