Horóscopo do dia (05/08): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 5 de agosto (05/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 5 de agosto (05/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Vênus influenciando o Zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua transita no segmento social-íntimo, podendo fortalecer o círculo de confiança. É importante que as ações harmonizem as parcerias e tornem as rotinas prazerosas, visto que Vênus está no setor do cotidiano, marcando o céu da semana com essa influência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A Lua transita da fase nova à crescente no segmento família-relacionamentos, podendo dar frescor às parcerias. É fundamental que seu carisma na interação com grupos seja trabalhado por Vênus no setor social, tornando as experiências coletivas agradáveis.