Horóscopo do dia (04/08): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 4 de agosto Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Os estudos podem ser favorecidos nesta fase, abrindo caminho para o desenvolvimento de novos projetos. Sua capacidade de expressão tende a se revestir de frescor frente à Lua Nova na casa comunicativa, levando-lhe a interagir de modo prazeroso com as pessoas, sobretudo as mais próximas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Busque otimizar recursos em um contexto de economia criativa, enquanto reavalia as prioridades financeiras. A autoestima tende a ganhar impulso frente à Lua Nova na área material, o que lhe faz aprimorar sua relação com sua aparência e o universo tangível.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) É preciso se permitir experiências que lhe proporcionem prazer e levem à descoberta de novas habilidades. A autoconfiança pode se fortalecer frente ao encontro da Lua Nova com Sol e Vênus em seu signo, o que lhe ajuda a expandir seus interesses e a externar seus talentos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) A Lua Nova segue pela área de crise, conjuntamente a Sol e Vênus, podendo sugerir um momento em que a percepção apurada dos desafios emocionais com um processo de transformação interior e renovação espiritual. Procure valorizar os momentos de reflexão e autocuidado.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Procure transmitir empatia e solidariedade. O encontro da Lua Nova com Sol e Vênus tende a difundir uma energia harmoniosa, o que favorece as atividades em grupo e a vida em comunidade, oportunizando a articulação de novos projetos voltados ao bem-comum.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Momento favorável para dar visibilidade à sua carreira e fortalecer a sua reputação. O alinhamento da Lua Nova com Sol e Vênus no setor do trabalho pode lhe dar um impulso de renovação na esfera profissional, o que favorece a articulação de projetos e novas parcerias.