Horóscopo do dia (03/08): previsão do seu signo para hoje, sábado

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Convém valorizar os debates nesta fase, mas é preciso se posicionar de forma diplomática ao lidar com temas polêmicos. O pensamento pode se iluminar frente à Lua Nova e seu encontro com o Sol, o que favorece os estudos e os intercâmbios culturais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) É preciso praticar a economia criativa para superar limitações. Sua relação com os aspectos tangíveis da vida pode ficar harmoniosa frente à Lua Nova e ao seu encontro com o Sol, o que ajuda a otimizar os recursos e lhe deixar mais generosa no trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) A Lua Nova encontra o Sol em seu signo, podendo sugerir um momento de revitalização pessoal que lhe dá perseverança para lutar por seus objetivos, enquanto lhe deixa mais aberta às mudanças. Contudo, é preciso ser discreta sobre as suas expectativas.