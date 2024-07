Horóscopo do dia (27/07): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 27 de julho Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) É preciso rever suas estratégias de atuação para fazer frente a contextos de mudança, o que se mostra fundamental frente à tensão lunar com Sol e Plutão. O recolhimento pode ser positivo nesta Lua Minguante, já que lhe ajuda a economizar energias e a avaliar os problemas com a imparcialidade necessária.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Busque ser seletiva no compartilhamento de recursos e evitar misturar dinheiro e amizades. Nesta fase de Lua Minguante, é preciso reduzir a exposição social e valorizar contatos pontuais no âmbito do círculo de confiança, já que a troca de ideias pode ser mais eficaz.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) A Lua Minguante pode pedir moderação no ritmo de trabalho, buscando evitar sobrecarga e fazer mudanças que lhe ajudem a conciliar as demandas profissionais com a vida privada, dada a tensão com Sol e Plutão. Sua capacidade analítica tende a ser favorecida, promovendo reflexões importantes.