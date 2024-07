Horóscopo do dia (26/07): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 26 de julho Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) A autoconfiança tende a se elevar para lidar com pessoas diversas, sobretudo com quem lhe oferece experiências distintas do seu universo pessoal. Os relacionamentos podem encontrar na comunicação um forte alicerce, dada a harmonia Lua-Vênus entre os setores das amizades e das ideias.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) O ambiente profissional pode extroverter seus talentos, o que lhe motivar a potencializar recursos e a buscar resultados de alta qualidade. As parcerias tendem a ser favorecidas pela sinergia com as pessoas do entorno. Momento de prazeres em meio à vivência cotidiana.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) A vida pode se abrir para você com plenitude, o que lhe convida a vivenciar suas virtudes no dia a dia. O sentimento de amor-próprio tende a se elevar frente à aspectação harmoniosa entre Lua e Vênus, de modo que você busque o melhor para si sob diversos aspectos.