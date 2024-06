Horóscopo do dia (23/06): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 23 de junho Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Tente ser racional nos gastos financeiros, como alerta a tensão Lua-Mercúrio. Sua capacidade de enfrentamento pode se elevar diante das dificuldades, contando com um pensamento arrojado e uma notável capacidade de adaptação, conforme sugere a harmonia da Lua com Marte e Urano. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Seus relacionamentos podem se dinamizar frente à harmonia da Lua com Marte e Urano, o que lhe ajuda a dar o melhor de si. Contudo, é fundamental não se deixar influenciar a ponto de se desviar dos caminhos que você vem definindo em sua vida, como alerta a tensão Lua-Mercúrio. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Sua disposição para o trabalho tende a se elevar frente, o que lhe faz ter um ganho de produtividade significativo. Mas é preciso evitar centralizar demandas e cultivar paciência diante das dificuldades que pedem tempo de maturação, como alerta a tensão Lua-Mercúrio.