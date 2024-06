Horóscopo do dia (22/06): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 22 de junho Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Tente rever suas estratégias e seguir perseverante, conforme sugere a harmonia de Marte com a Lua. A Lua Cheia no setor íntimo tende a dar vazão a suas inquietações, o que exige uma análise imparcial das situações para evitar especulações, visto a tensão com Sol, Mercúrio e Vênus. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) A Lua Cheia na área de relacionamentos se harmoniza a Marte, o que lhe motiva a se articular em grupo, em atendimento às tarefas e para elevar a produtividade. Mas busque administrar conflitos e evitar que o ego comprometa essa dinâmica, visto Sol, Mercúrio e Vênus tensionados à Lua. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Busque não negligenciar as necessidades pessoais, sobretudo as de âmbito íntimo, como alerta a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus. Sua produtividade pode se elevar na gestão das responsabilidades, pois a Lua Cheia no setor do cotidiano se harmoniza a Marte, o que lhe deixa perseverante.