Horóscopo do dia (12/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 12 de abril (12/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Procure zelar por bem-estar e se fortalecer física e mentalmente. As dificuldades podem pedir posturas realistas e moderadas, evitando dramas e imediatismos, devido à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno entre a casa comunicativa e a de crise.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 12 de abril (12/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno.

Tente não deixar que o individualismo lhe domine, promovendo ações altruístas. Sua relação com grupos pode se revelar desafiadora, visto que a tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo amizades-íntimo pode apontar um choque de prioridades nas relações.

É fundamental ser mais objetiva e se ocupar com o que lhe motiva intelectualmente. A tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo crise-espiritual tende a lhe fragilizar perante as dificuldades, podendo aflorar rancores e comprometer a autoconfiança.

Busque não ser centralizadora e valorizar as ações compartilhadas, o que favorece as parcerias. As responsabilidades pedem objetividade, senso de prioridade e paciência, devido à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno entre seu signo e a casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure atuar com diplomacia em busca de entendimento e acordos. É importante conciliar seus objetivos profissionais com as necessidades interpessoais, visto que a Lua segue tensionada a Marte, Saturno e Netuno no eixo trabalho-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante assumir uma postura racional, inclusive no trato humano. A tensão que conecta a Lua a Marte, Saturno e Netuno pode sugerir que suas idealizações dificilmente encontram espaço na realidade prática, o que lhe rende ansiedade e frustração.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque se cercar de conforto e estabilidade. Resguardar seus interesses e sua privacidade tende a se mostrar fundamental frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo íntimo-social, visto que as demandas coletivas podem contrastar com as individuais.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure se descontrair e resgatar afinidades intelectuais com as pessoas próximas. Desafios interpessoais tendem a ganhar corpo frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo relacionamentos-família, o que pode tornar o convívio de difícil gestão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso ser acolhedora e flexível. As tarefas da rotina tendem a se revelar fonte de estresse e gerar conflitos na interação com as pessoas próximas, visto que a Lua segue tensionada a Marte, Saturno e Netuno entre o setor do cotidiano e o comunicativo.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque ser racional e diplomática ao lidar com algumas situações. Conflitos territoriais tendem a aflorar frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo social-material. Por isso, tente evitar prejuízos financeiros ao misturar negócios e amizades.