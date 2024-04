Horóscopo do dia (11/04): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 11 de abril Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Você tende a sentir um forte desejo de mudança emerge frente à harmonia Lua-Plutão, o que lhe faz valorizar situações novas e a transformar desafios em oportunidades. No entanto, é preciso evitar se aventurar sem analisar antes os riscos e definir estratégias de longo prazo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Procure não se deixar levar pelo rancor e pela impaciência em momentos de estresse. Lua e Plutão em harmonia tendem a lhe destacar o potencial de regeneração que se mostra fundamental para lidar com situações de crise, o que lhe ajuda a dar a volta por cima.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Suas parcerias podem vivenciar cumplicidade frente à harmonia Lua-Plutão, o que lhe ajuda a entender os sentimentos que permeiam tais vínculos e chegar ao centro de questões. No entanto, é preciso evitar forçar a barra, respeitando o espaço de cada um.