Horóscopo do dia (21/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 21 de fevereiro (21/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Convém priorizar o que é importante e não dar espaço às insatisfações pessoais. Tente conciliar as necessidades familiares e profissionais frente à tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão, o que pede inteligência emotiva e maior capacidade de adaptação.

Tente se manter moderada nos gastos financeiros. A Lua na área social tende a lhe motivar a interagir com o entorno e se divertir. Contudo, é importante definir critérios que ajudem você a conciliar os interesses individuais e coletivos, visto a tensão com Vênus, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Cuidado com o que você diz no calor do momento, evitando consequências desastrosas, como complementa Júpiter em tensão. Sua postura pode ficar aberta ao aprendizado e à interação humana, mas busque lidar de modo diplomático com um entorno que não concorda com suas ideias.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure economizar e promover ações sustentáveis. Além disso, é preciso fazer acordos no compartilhamento de recursos. Com a Lua em tensão a Vênus, Marte e Plutão no circuito patrimonial, a gestão financeira e de outros aspectos materiais do dia a dia pode se revelar desafiadora.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente negociar soluções de forma diplomática. A Lua em seu signo tendem a lhe fazer dar voz às suas necessidades emocionais e objetivos, o que pode contrastar com as demandas do entorno, o que pede capacidade de conciliação e de ajuste, visto a tensão com Vênus, Marte, Plutão e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

As necessidades emocionais podem sugerir o recolhimento com a Lua na área de crise. Um entorno desafiador tende a lhe tirar da zona de conforto, devido à tensão com Vênus, Marte, Plutão e Júpiter. Busque definir prioridades e se comunicar com transparência para negociar acordos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso ser empática, mas sem sacrificar a felicidade pessoal ou absorver os problemas do entorno. Procure buscar consenso entre as necessidades coletivas e íntimas, a fim de que o convívio interpessoal não seja prejudicado, devido à tensão lunar com Vênus, Marte, Plutão e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque apostar em uma comunicação diplomática com o entorno. A tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão pode apontar desafios para conciliar as demandas profissionais e domésticas. Por isso, é fundamental ter senso de prioridade, capacidade de adaptação e equilíbrio emotivo.