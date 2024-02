Horóscopo do dia (20/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 20 de fevereiro (20/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Nesta fase, razão e intuição se complementam. O momento astrológico pode favorecer o autocuidado e o recolhimento meditativo com a Lua na área familiar, o que é fundamental para que você alcance tranquilidade e enfrente as dificuldades de forma resiliente.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 20 de fevereiro (20/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A harmonia lunar com Saturno e Netuno entre a casa material e a do trabalho tende a motivar uma abordagem planejada frente aos afazeres do dia a dia e às metas profissionais, além de favorecer uma postura ética na gestão dos conflitos. Razão e sensibilidade podem caminhar juntas nesse percurso.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O pensamento crítico pode se mostrar aliado ao processo decisório, sem comprometer o idealismo. Sua capacidade analítica tende a se fortalecer frente à harmonia lunar com Saturno e Netuno entre seu signo e o setor espiritual, o que lhe ajuda a atuar de forma segura na condução dos seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure se manter discreta e focada nas necessidades pessoais, conciliando a intuição com a racionalidade. Sua conexão com o mundo interior pode se aprofundar frente à influência lunar na área de crise, favorecendo o aprimoramento íntimo e a superação dos problemas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente cultivar empatia e amadurecer os vínculos. A influência da Lua na área de amizades tende a evidenciar seu lado fraterno, enquanto eleva seu senso de pertencimento nos grupos que integram suas redes. Isso pode gerar maior envolvimento emocional em causas coletivas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso ser solidária nas parcerias. Momento de forte conexão emocional com suas metas na carreira, o que lhe ajuda a atuar de modo criterioso e com disciplina na gestão das demandas. Busque investir no aprimoramento de seus talentos, dada a harmonia lunar com Saturno e Netuno no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

As trocas de conhecimento podem ajudar com o amadurecimento de temas importantes para sua vida. Seus valores tendem a se fortalecer e lhe fazer se engajar em causas nobres, visto que a Lua se equilibra com Saturno e Netuno no segmento espiritual-social.