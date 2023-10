Horóscopo do dia (01/10): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 1º de outubro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Devido a Vênus tensionada, tente não deixar que as decepções prejudiquem a autoestima. Sua desenvoltura na gestão das rotinas tende a se dinamizar com a Lua no setor do cotidiano em harmonia com Júpiter e Urano retrógrados, demandando revisões para melhorar seu desempenho. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Busque evitar misturar o público com o privado, como alerta a tensão com Vênus. A coletividade pode se mostrar fonte de estímulos, o que lhe faz trilhar caminhos amplos, pois a Lua na área social encontra Júpiter e Urano retrógrados, exigindo critério nas vivências em grupo. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) O momento tende a pedir critério na tomada de decisões. Tente evitar agir sem conversar com seus conviventes, como alerta a tensão com Vênus. Sua postura pode se dinamizar na gestão da vida doméstica, já que a Lua encontra Júpiter e Urano retrógrados na área familiar.