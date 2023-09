Horóscopo do dia (26/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 26 de setembro (26/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Convém valorizar contatos com um entorno maduro, visto que Lua e Saturno se encontram na área de amizades. Sua postura pode ganhar energia na gestão do dia a dia com o encontro Lua-Marte no circuito do trabalho, mas é preciso não deixar de lado as necessidades íntimas e emocionais.

Busque adotar uma postura recolhida, já que Lua e Saturno se encontram na área de crise. As atividades em grupo tendem a se mostrar dinâmicas com a Lua na área de amizades em harmonia a Marte. Contudo, é preciso preservar sua intimidade e controlar os gastos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Com a Lua na área espiritual em harmonia a Marte, seus horizontes podem se expandir, o que lhe dinamiza mentalmente. Busque conter os impulsos ao lidar com situações complicadas. Procure se concentrar, pois Lua e Saturno se encontram na área do trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente cultivar uma postura ética, visto o encontro Lua-Saturno na área espiritual. Seus instintos podem lhe colocar na dianteira dos acontecimentos com a Lua no setor íntimo harmonizada a Marte. Mas é importante evitar que a agressividade dê força a conflitos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure valorizar os momentos reflexivos, visto que Lua e Saturno se encontram no setor íntimo. Sua desenvoltura no trato humano tende a se elevar com a Lua na área de relacionamentos em harmonia com Marte, mas tente não permitir que os problemas abalem seu ego.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Sua postura tende a ser marcada pela proatividade com a Lua na área do cotidiano em harmonia com Marte. Contudo, tente não deixar de lado a gentileza e a diplomacia no trato humano. É preciso mostrar comprometimento e maturidade, já que Lua e Saturno se encontram na área de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A tendência é que você se mostre espontânea e expressiva com a Lua na área social em harmonia a Marte. Procure ser prudente ao expor suas opiniões, evitando ferir os sentimentos alheios. É preciso manter a disciplina, visto que Lua e Saturno se encontram no setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente respeitar o espaço alheio, conforme sugere o encontro Lua-Saturno na casa social. A proatividade pode ajudar na superação das dificuldades, visto que a Lua na área familiar se harmoniza a Marte. Contudo, a ansiedade tende a gerar estresse e prejudicar suas relações.