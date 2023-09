Horóscopo do dia (10/09): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 10 de setembro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Procure valorizar a fruição de prazeres sublimes. A conexão emotiva no ambiente familiar pode se aprofundar com a Lua no setor íntimo harmonizada a Netuno, o que fortalece sua rede de suporte, embora Plutão tende a alertar para que a generosidade excessiva não prejudique as finanças.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Prazeres seletos tendem a ganhar corpo, mas é preciso evitar gastar em excesso. A Lua segue pela área de relacionamentos em harmonia a Netuno, podendo aflorar a generosidade. Contudo, a tensão com Plutão demanda senso de limite, a fim de preservar sua individualidade.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) O diálogo e as relações em geral tendem a se mostrar aprazíveis. Com a Lua no setor do cotidiano, o bem-estar emocional pode se nutrir de conforto e hábitos saudáveis. Isso lhe ajuda a manter a tranquilidade ao lidar com os problemas sugeridos na tensão com Plutão.