Horóscopo do dia (26/08): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 26 de agosto Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Seu desempenho será recompensado a partir de agora. Você tende a ter um olhar próspero, valorizando os recursos que estão ao seu alcance, além de saber como aplicá-los em favor das ações em andamento. Isso pode tornar suas iniciativas originais e promover a sustentabilidade.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) O usufruto dos prazeres tende a se intensificar e experiências que nutram seu espírito. A autoestima pode se elevar, o que lhe deixa mais confiante para perseguir seus objetivos e mais aberta às oportunidades de mudança para sua vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) É preciso valorizar o recolhimento íntimo e praticar autocuidado. A Lua na área de crise se harmoniza a Sol e Júpiter, podendo promover um processo de cura emocional que lhe faz se libertar de fantasmas do passado e se fortalecer perante os acontecimentos e seus objetivos para o futuro.