Horóscopo do dia (22/08): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 22 de agosto Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Você tende a ficar suscetível a forte estresse e a negligenciar responsabilidades nesta fase. A Lua na área de crise se harmoniza a Saturno, podendo evidenciar a necessidade de zelar por sobriedade emotiva e fazer escolhas racionais seguindo prioridades pré-estabelecidas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Procure evitar se mostrar muito disponível a ponto de absorver problemas do entorno e acabar negligenciando sua vida. A tendência é que você transmite confiabilidade com a Lua na área de amizades em harmonia a Saturno, o que deixa as pessoas seguras em sua companhia.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Busque autonomia, mas sem negligenciar as ações colaborativas. Seu senso de responsabilidade e seu senso crítico em benefício da vida profissional e da gestão do cotidiano tendem a se elevar agora, visto que a Lua na casa do trabalho se harmoniza a Saturno.