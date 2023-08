Horóscopo do dia (20/08): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 20 de agosto (20/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure não negligenciar suas responsabilidades neste momento. A Lua no setor de relacionamentos tende a despertar seu carisma e lhe faz dar valor às situações prazerosas em grupo, como forma de harmonização com as outras pessoas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Convém rever conceitos diante das dificuldades. O momento tende a se revelar oportuno a cultivar bem-estar físico e emocional através de cuidados com o dia a dia, buscando conciliar trabalho e prazer em harmonia com as pessoas do entorno.