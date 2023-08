Horóscopo do dia (14/08): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 14 de agosto (14/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 14 de agosto (14/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Mercúrio-Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mercúrio e Marte seguem no setor do cotidiano, podendo levar a uma harmonia poderosa entre planejamento e prática. O momento astrológico tende a evidenciar a necessidade de zelar pelos aspectos humanos que permeiam sua vida, visto que a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure valorizar as ações em grupo. Este momento astrológico tende a destacar a importância de aprimorar a gestão do dia a dia e se revelar mais acessível do ponto de vista humano, visto que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Mercúrio e Marte juntos na área doméstica podem favorecer a produtividade. Busque favorecer a interação com o entorno prática, o que lhe faz aumentar a eficácia dos processos de gestão e a movimentar seus planos, visto a Lua no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure aperfeiçoar a gestão da vida privada, especialmente em seus aspectos práticos e financeiros, já que a Lua transita entre seu signo e a área familiar. Convém ser mais objetiva e colaborativa, pois Mercúrio e Marte seguem juntos no setor da comunicação.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É preciso planejar seus investimentos, visto o encontro Mercúrio-Marte no setor material. O momento tende a promover revisões, favorecendo a superação de bloqueios internos. Busque adotar uma postura confiante ao defender seus objetivos, pois a Lua transita no eixo crise-comunicação.