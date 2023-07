Horóscopo do dia (31/07): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 31 de julho (31/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 31 de julho (31/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua transformando o Zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Sol e Vênus se encontram na casa dos prazeres e isso pode lhe deixar mais amigável. Este momento astrológico tende a ser favorável para aperfeiçoar sua capacidade de gestão em prol de seus objetivos e parcerias de trabalho, visto a Lua entre o setor profissional e seu signo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O ambiente doméstico tende a se mostrar mais acolhedor. Seus processos autoinvestigativos melhoram agora, o que lhe ajuda a identificar falhas de percurso e aprimorar processos de gestão, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise, ficando cheia na casa do trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Você tende a demonstrar mais simpatia nesta fase. Procure fortalecer suas redes de apoio, buscando favorecer o engajamento nos interesses coletivos, visto que a Lua transita entre o setor íntimo e o das amizades, ficando cheia na casa espiritual.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque dar valor à economia criativa. O momento tende a favorecer a organização de parcerias em prol dos empreendimentos profissionais e do aprimoramento da gestão patrimonial, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, ficando cheia no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente cuidar melhor da autoestima. O céu da semana pode destacar uma fase de busca por uma vida bem organizada, saudável e harmoniosa do ponto de vista humano, visto que a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual, ficando cheia na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Convém rever suas expectativas e decepções emocionais. O momento astrológico pode indicar uma fase de autoaprimoramento a partir de suas vivências com as pessoas do entorno, já que a Lua transita pelo segmento social-íntimo, passando pela fase cheia na área do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Nesta fase, é importante aperfeiçoar o trato humano e constituir um círculo de confiança mais coeso, já que a Lua transita no segmento família-relacionamentos, ficando cheia na casa social. Procure dar valor às afinidades e ao bem-querer mútuo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Suas conquistas tendem a estimular a admiração do entorno. O momento tende a lhe levar ao aprimoramento de ideias em prol da gestão do cotidiano e das suas relações, pois a Lua transita entre o setor comunicativo e o das rotinas, ficando cheia na área familiar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Você tende a se mostrar mais otimista. É importante conciliar suas habilidades práticas e comunicativas na gestão de projetos que precisam da organização de parcerias, visto a Lua no eixo material-social e sua fase cheia na casa das ideias.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque fortalecer sua autoestima. Este momento astrológico tende a sinalizar uma fase oportuna para aprimorar a infraestrutura doméstica, demandando senso de economia, já que a Lua transita entre seu signo e a área familiar, ficando cheia na casa material.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure valorizar o suporte emocional do círculo íntimo. O momento tende a favorecer os processos de revisão rumo ao aperfeiçoamento pessoal e a superação dos problemas, já que a Lua transita entre o setor de crise e o das ideias, ficando cheia em seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Ações colaborativas são importantes para atender aos afazeres do cotidiano e superar contratempos, visto que a Lua transita no eixo amizades-material, passando pela fase cheia na área de crise. Convém se mostrar emocionalmente acessível na rotina.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 30 de julho (30/07)