Horóscopo do dia (28/07): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 28 de julho (28/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 28 de julho (28/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure se mostrar perseverante ao encarar os problemas, pois a Lua transita na área espiritual harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. Mercúrio ingressa na área do cotidiano e pode trazer capacidade de planejamento e uma postura mais atenta à qualidade da comunicação.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Que tal planejar os gastos? A fruição intelectual tende a ganhar corpo com Mercúrio na área dos lazeres sociais, o que ajuda a dar energia às suas relações. Mas é fundamental cultivar discrição, pois a Lua no setor íntimo segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Convém não desprezar as necessidades do entorno e evitar atitudes egoístas, visto que a Lua na área de relacionamentos se harmoniza ao Sol e conflita com Marte e Saturno. Sua capacidade de análise tende a se fazer presente, o que favorece o planejamento doméstico.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Sua capacidade de raciocínio e sua habilidade de diálogo pode ficar apurada e se eleva com Mercúrio no setor das ideias. Procure não se deixar levar pelo autoritarismo e não impor seus pontos de vista, já que a Lua na área do cotidiano se harmoniza ao Sol e conflita com Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque acolher o entorno, mas é importante não envolver suas finanças, pois a Lua na área social segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. O planejamento financeiro pode se mostrar importante para ter eficiência na gestão, já que Mercúrio adentra a área material.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Você tende a aprimorar diversos âmbitos se tiver autocrítica, pois Mercúrio adentra seu signo. Tente conciliar os interesses nas relações, evitando conflitos, visto que a Lua na área familiar segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente adotar um discurso diplomático ao lidar com conflitos, visto que a Lua na casa comunicativa segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. Os contratempos podem pedir abordagens racionais e estratégicas, pois Mercúrio se desloca para o setor de crise.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure ser generosa, mas também ter bom senso com seus gastos, pois a Lua na área material segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. O ingresso de Mercúrio no setor das amizades pode promover sinergia intelectual nas relações, o que favorece o aprendizado coletivo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Convém dar valor às suas ambições, mas é preciso evitar sobrecarga, pois a Lua em seu signo segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. Mercúrio na área profissional tende a estimular seu desempenho intelectual no trabalho, o que favorece o desenvolvimento de projetos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso cultivar tranquilidade e resiliência ao lidar com os problemas, pois a Lua na área de crise segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. Os processos reflexivos podem ganhar profundidade com Mercúrio na área espiritual, o que ajuda no processo de autoconhecimento.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque se mostrar colaborativa e resolver os conflitos de território de modo diplomático, visto que a Lua na área de amizades segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. Os processos de investigação sobre si mesma tendem a ganhar corpo e lhe ajudam a definir objetivos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure demonstrar capacidade de negociação nas parcerias, pois a Lua na casa profissional segue harmonizada ao Sol e tensionada a Marte e Saturno. Mercúrio tende a lhe deixar mais racional na comunicação, contribuindo com acordos ligados a temas de interesse comum.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 27 de julho (27/07)