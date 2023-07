Horóscopo do dia (26/07): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 26 de julho (26/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 26 de julho (26/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol, Júpiter, Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O fluxo emocional pode ser intensificado neste momento, contribuindo com vínculos profundos. Procure controlar os seus impulsos, pois isso se mostra fundamental, dada a tensão lunar com Sol, Júpiter, Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O comprometimento com as parcerias tende a se intensificar com a Lua Crescente harmonizada a Saturno e Netuno, o que gera amadurecimento frente a temas de interesse comum. Procure estabelecer acordos para ajustar as diferenças e não levá-las para o lado pessoal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure flexibilizar seu nível de exigência e se mostrar resiliente frente às dificuldades. As demandas profissionais tendem a se intensificar nessa Lua Crescente, o que leva ao amadurecimento de questões que dão estrutura aos projetos em desenvolvimento.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua Crescente na casa social tende a favorecer o engajamento em ações comunitárias, o que aprimora seu senso de pertencimento às causas coletivas. É necessário administrar os conflitos territoriais de maneira diplomática e moderar os gastos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque evitar forçar seus limites e tente praticar autocuidado, preservando seu bem-estar. Sua percepção das necessidades familiares tende a se intensificar nessa Lua Crescente, o que permite você atuar favorecendo a estrutura material e emocional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A tendência é que você use de persuasão nos diálogos com seus pares, buscando conciliar razão e sensibilidade, o que favorece o raciocínio e o discurso. Contudo, procure não se deixar levar pelo autoritarismo, sobretudo em momentos de conflito.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante evitar investimentos de risco neste momento. Sua capacidade de gestão tende a aflorar em favor dos aspectos práticos do cotidiano com a Lua Crescente na casa material, buscando conciliar disciplina e criatividade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Seu emocional tende a fluir no meio social, o que lhe ajuda a fazer contatos relevantes, tanto do ponto de vista intelectual, quanto afetivo. As parcerias de trabalho podem ser desafiadas por conflitos territoriais e isso demanda diplomacia.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Nessa Lua Crescente, sua percepção dos problemas tendem a se elevar, o que permite você amadurecer estratégias e se harmonizar com as pessoas do entorno em prol de ações conjuntas. Procure não permitir que imprevistos lhe desestruturem.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure se mostrar mais seletiva na exposição social e na relação entre público e privado. A Lua Crescente na área de amizades tende a levar você a dar valor aos vínculos interpessoais maduros e que elevem à sua existência.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É fundamental atuar de modo ético e diplomático nos desafios interpessoais neste momento. O trabalho tende a demandar maior comprometimento nessa fase de Lua Crescente, o que favorece o aprimoramento de competências e o exercício vocacional.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Neste momento, convém evitar impor formas de se comportar para as pessoas próximas. A passagem da Lua Crescente pela área espiritual tende a contribuir com o aprofundamento dos processos de autoanálise e o fortalecimento de valores pessoais.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 25 de julho (25/07)