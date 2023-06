Horóscopo do dia (01/06): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 1º de junho (01/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 1º de junho (01/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em tensão com Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano e Plutão.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure não ser imediatista, mas sim amadurecer o pensamento. A passagem da Lua pelo setor íntimo e o encontro tenso com Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano e Plutão tendem a destacar a necessidade de rever prioridades e adotar medidas estratégicas que ajudem você a encarar os problemas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Neste momento, impaciência e intolerância tendem a se mostrar problemas em suas relações. Pensando nisso, tente preservar sua intimidade e se expor com mais cautela, buscando valorizar companhias maduras e confiáveis, conforme aponta a harmonia lunar com Saturno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure se mostrar mais calma e busque analisar as circunstâncias com imparcialidade, visto a harmonia Lua-Saturno. O estresse pode ganhar corpo nesse momento, com a Lua no setor do cotidiano e da saúde, o que tende a gerar desgaste mental e físico. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque ser ética e diplomática ao tratar de temas difíceis e polêmicos, mas também mais criteriosa na exposição da intimidade, conforme sugere a harmonia entre Lua e Saturno. Conflitos no âmbito coletivo tendem a ganhar corpo com a Lua transitando pelo setor social.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante amadurecer com os problemas. Tente adotar uma postura conciliadora na gestão das demandas domésticas e de trabalho, pois a Lua no setor familiar em tensão com Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano e Plutão. Atenção redobrada a possíveis conflitos entre as prioridades e no trato humano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Convém manter discrição e ser diplomática ao lidar com atritos. O discurso pode ser carregado de dramaticidade com a Lua no setor comunicativo e em tensão com Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano e Plutão, o que mina a razão e deixa você em posição defensiva.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A Lua transita na casa material, podendo evidenciar a necessidade de agir com mais cautela na gestão patrimonial, sem deixar que os contratempos lhe façam tomar decisões por impulso. Procure se concentrar e ser disciplinada e paciente.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente se preservar, adotando uma postura discreta e diplomática, como sinaliza a harmonia lunar com Saturno. Oscilações emocionais tendem a ganhar corpo conforme o convívio com o entorno ganha contornos desafiadores, visto que a Lua está em seu signo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure neutralizar a ansiedade e organizar um plano estratégico, visto a harmonia entre Lua e Saturno. A Lua passa pela área de crise e tende a sugerir um momento de fragilidade emocional, o que prejudica não só seu bem-estar, como também sua capacidade de gestão dos desafios.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque filtrar seus contatos e se expor de maneira criteriosa, discreta e diplomática, como sinaliza a harmonia lunar com Saturno. O meio social tende a se mostrar emocionalmente desafiador com a Lua na área de amizades, o que acaba gerando polêmicas e conflitos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Você tende a alcançar eficiência com metas bem definidas e disciplina, considerando a harmonia lunar com Saturno. A gestão do cotidiano pode demandar critério na escolha das prioridades e prevenção contra os fatores de estresse neste momento.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente meditar e colocar em ordem o pensamento. A Lua segue pela área espiritual e tensionada a Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano e Plutão, o que lhe predispõe a especulações sobre os problemas e isso pode prejudicar sua capacidade de argumentação e da harmonia com o entorno.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 31 de maio (31/05)