Horóscopo do dia (23/05): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 23 de maio (23/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 23 de maio (23/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Nesta fase, a intuição e a empatia tendem a se mostrar fortes aliadas da cumplicidade e da superação de problemas. Você pode ter uma conexão emocional mais intensa com a família frente ao encontro Lua-Vênus na área doméstica, relacionada a um forte desejo de conforto afetivo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure fortalecer a conexão emotiva com as pessoas próximas. O pensamento criativo pode emergir, favorecendo os processos de gestão. Nesse momento, a empatia tende a lhe deixar mais sensível às necessidades do entorno imediato, motivando ações solidárias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Cuidado com a tendência a buscar satisfação emocional no que o dinheiro pode comprar para não prejudicar as finanças. Lua e Vênus se encontram na casa material, o que lhe deixa mais intuitiva e flexível na gestão prática do cotidiano, contribuindo com a economia criativa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O usufruto dos prazeres tende a se intensificar, enquanto ações solidárias ganham corpo. Sua postura pode se revestir de carisma, afeto e empatia, o que ajuda a eliminar barreiras interpessoais, além de fazer você chegar ao coração das pessoas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente manter o otimismo e a autoestima elevados. O recolhimento afetivo tende a se mostrar favorável ao processo de autoconhecimento e ao enfrentamento das adversidades, o que lhe ajuda a avaliar os fatos com imparcialidade e sem interferências externas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É preciso se colocar no lugar do outro, buscando compreender as pessoas. Sua postura na relação com grupos tendem a ser marcadas pela solidariedade e carisma, o que contribui com o bem-estar comunitário e com soluções amigáveis frente aos problemas coletivos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Cuidado aos detalhes e ao bem-estar das parcerias, elevando a qualidade dos projetos em curso. O encontro entre Lua e Vênus na área profissional tende a fazer você buscar satisfação no trabalho, ao mesmo tempo em que lhe estimula a exercitar seus talentos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Pode haver um aflorar de sensibilidades em favor da fruição dos sentidos. Sua postura fica mais disposta a intercâmbios culturais e a se engajar em ações solidárias, pois Lua e Vênus na área espiritual tende a lhe incentivar a fazer o bem e contribuir com um mundo melhor.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

O lar tende a ser fonte de prazer e conforto emocional, o que favorece uma aproximação com o entorno. Este momento pode favorecer uma imersão no universo sensível, ajudando a dar vazão ao pensamento criativo, ao amor em suas diversas manifestações e à fruição dos sentidos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A felicidade do outro pode lhe complementar. Lua e Vênus se aproximam no setor de relacionamentos, favorecendo uma conexão emocional profunda com as pessoas próximas. O exercício da alteridade tende a ajudar você a entender melhor as necessidades do seu entorno.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Neste momento, a intuição pode melhorar, o que lhe ajuda a compreender as necessidades das pessoas do entorno. Sua relação com o cotidiano tende a se desenvolver de maneira criativa, contribuindo com a diversificação de abordagens e recursos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Netuno em seu signo tende a fazer com que a empatia se eleve, favorecendo a cumplicidade nas relações. A expressão criativa e afetiva pode ganhar corpo nesta fase, o que lhe faz vivenciar momentos agradáveis e dar valor à companhia de quem você gosta.

