Horóscopo do dia (19/05): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 19 de maio (19/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 19 de maio (19/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Nova transformando os signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante se mostrar discreta no trato interpessoal, já que a Lua adentra a casa comunicativa. A Lua Nova na área material tende a ampliar seu entendimento dos recursos que estão disponíveis no dia a dia, podendo contribuir com uma economia sustentável.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Com a Lua Nova em seu signo, ideias inovadoras afloram, visto que você amplia o pensamento e se permite sair do lugar-comum. Procure ser mais cautelosa ao administrar suas finanças, pois a Lua segue para a casa material e contraindica investimentos de risco.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A influência da Lua Nova na área de crise tende a persistir, favorecendo uma mudança de estratégia no enfrentamento dos problemas, visto que sua percepção dos fatos pode se ampliar. Eleva-se a autocrítica neste momento, sem ser excessivamente rígida consigo mesma.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Seus relacionamentos tendem a florescer com a Lua Nova na casa das amizades, o que motiva ações colaborativas. É fundamental fortalecer o círculo de confiança e administrar as dificuldades com união, evitando deixar que decepções prejudiquem o bem-estar coletivo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque dar valor às parcerias, mas também entendendo a importância de ser seletiva ao compartilhar seus interesses, pois a Lua segue para a casa das amizades. Um forte desejo de expansão tende a lhe guiar no âmbito profissional, já que isso lhe faz ir atrás de oportunidades ainda melhores.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É fundamental amadurecer seus objetivos profissionais. Sua percepção do mundo tende a se ampliar, assim como o conhecimento de si mesma. Com isso, você acaba se mostrando fortalecida perante os acontecimentos, visto que a Lua Nova segue na casa espiritual.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure definir prioridades e não se deixar desanimar pelos obstáculos que se deparar pelo caminho, visto que a Lua adentra a área espiritual. A transformação interior promovida pela Lua Nova no setor íntimo pode deixar você mais confiante frente aos seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A Lua Nova no setor dos relacionamentos tende a continuar movimentando sua percepção sobre as pessoas do entorno e das parcerias em sua vida. Procure aproveitar essa abertura interpessoal para acordar os interesses no círculo de confiança e superar os atritos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Convém afinar suas ideias com o entorno imediato e administrar conflitos de forma diplomática. Sua postura tende a ganhar mais versatilidade nos processos ligados à gestão do dia a dia, o que contribui para diversificar o dia a dia nesta fase.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso fazer escolhas congruentes com seu estilo de vida e que permitam você a conciliar responsabilidades e prazeres. A Lua Nova na área social tende a lhe fazer valorizar diferentes pensamentos e também o usufruto coletivo de lazeres culturais.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Convém valorizar os lazeres coletivos, mas também é preciso ter critério e responsabilidade em suas escolhas. Sua desenvoltura no lar tende a se elevar com a Lua Nova na área familiar, o que ajuda a descontrair a convivência com o entorno imediato e promover inovação na rotina.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente equilibrar uma intensa atividade mental com momentos de descanso. A tendência é que você invista na comunicação e também busque aprender mais com a Lua Nova no setor das ideias, o que contribui para investir em projetos futuros.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

